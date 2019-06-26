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В Крыму экологическая катастрофа, жители полуострова готовятся к худшему
В России началась масштабная информационная кампания, нацеленная на то, чтобы отвернуть взгляды жителей Крыма от вполне реальной экологической и эпидемиологической ситуации на оккупированном полуострове.
Украинский блогер Злой одессит, который имеет большую популярность в таких социальных сетях, как Twitter и Facebook, поделился своим беспокойством относительно очередной попытки Кремля скрыть от своих граждан реально существующие проблемы и отлечь их новостями об Украине, передает интернет-издание "Диалог.UA". Очень интересная и, откровенно говоря, настораживающая информационная компания наметилась сейчас в Российской Федерации, а именно, МИД страны-агрессора заявил об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области.
По мнению россиян, причиной этой эпидемии является прекращение поставок воды на оккупированный полуостров. Откровенный фейк тут же развенчал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пояснивший, что с учетом складывающейся ситуации эпидемия грозит как раз оккупированному полуострову, а не Херсонской области. По мнению Бориса Бабина, поскольку никаких предпосылок эпидемии нет, то речь может идти так же и об анонсе применения бактериологического оружия.
С другой стороны, суммируя все вышеизложенные версии, можно говорить и о том, что оккупационные власти проводят информационную компанию. Но, действительно, в преддверии чего? Стоит отметить, что в ответ на развенчание фейка оккупанты выдали на гора материал с контраргументами генерального директора предприятия “Вода Крым” Владимира Баженова, который убеждал в том, что проблем с водой на полуострове – нет.
Между тем, известно, что проблемы как раз есть и они охватили уже практически весь северный Крым. Причём скрыть их кремлевская пропаганда не в силах, поскольку регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выезженных засухой долин и коричневой воды текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.
Так же, оккупированный Крым сейчас вошёл в период пиковой 5-7 летней засухи. И если в прошлом году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, то сейчас полная тишина.
Тишина из-за того, что проблема решена? Нет, ситуация стала ещё хуже, но отныне это уже тема табу. Кроме того, Крым изнывает не только от нехватки воды, засоления почвы, но и техногенных катастроф (вспоминанием завод “Титан”) которые регулярно устраивают ему оккупанты.
И вот, при все этом наборе негативных факторов, риски эпидемии на полуострове, где практически отсутствуют очистные сооружения, крайне велик. И оккупационные власти, так или иначе, но это осознают, а потому и проводят соответствующие информационные набросы о том, как все плохо в Украине.
Во-первых, это отвлечёт внимание от внутренних проблем. Во-вторых, в случае возникновения эпидемии в Крыму, это постараются связать с эфемерными событиями в Украине в режиме “а мы предупреждали”.
В-третьих, проведение диверсии с применением холерного вибриона на одном из объектов в Херсонской области и последующим его распространением, по сути, анонсировано в интересах РФ, продолжающей против Украины гибридную войну.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, экология
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