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В ПАСЕ поддержали сомнения Украины в полномочиях российской делегации
Комитет ПАСЕ признал основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию, сообщил Леонид Емец.
Регламентный комитет ПАСЕ, признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианской комиссии. Об этом в среду, 26 июня, заявил член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Леонид Емец на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем. По моей информации, только что, Регламентный комитет ПАСЕ, признал, что есть достаточно оснований для обжалования полномочий российской делегации и отправил проект решения на анализ в Венецианскую комиссию», — написал Емец.
Позже он добавил: «Решение регламентного комитета подтверждаю».
Емец отметил, что основанием для такого решения является, в частности, то, что депутаты Госдумы России были выбраны, в том числе за счет украденных голосов из аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права.
«Конкретно по решению комитета смогу сказать, когда оно будет на руках», — отметил Емец и напомнил, что накануне украинская делегация обжаловала полномочия делегации из РФ.
«Это означает, что они могут быть не допущены к работе в ПАСЕ, если такое будет решение комитета. Однако к тому моменту они могут работать, но в таком «подвешенном» состоянии. Решение Венецианской комиссии будет определяющее значение «, — подчеркнул Емец.
Депутат добавил, что украинская делегация в ПАСЕ не сдалась и не расслабилась.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ПАСЕ
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