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Vodafone повышает стоимость услуг в старых тарифах: когда и на сколько
Компания Vodafone Украина предупредила своих абонентов об увеличении стоимости услуг в двух старых тарифах.
С 15 июля 2019 года за пользование Vodafone RED EXTRA S придется платить 100 грн., а за Vodafone RED EXTRA M — 130 грн. Причем тарификацию будет не ежемесячной, а 28-дневной, пишет UBR.
Предыдущая цена этих пакетов — 85 грн./мес. и 115 грн./мес., соответственно. При простом подсчете: если взять за основу один расчетный период — получится, что первый тариф подрастет на 18%, а второй — на 13%.
Но с учетом 28-дневной тарификации в году наберется 13 расчетных периодов, а не 12 месяцев. Поэтому за год пользователи Vodafone RED EXTRA S и Vodafone RED EXTRA M заплатят, соответственно, на 27% и 22% больше.
В компании повышение расценок объяснили просто. Указанные тарифы оператор запустил давно, несколько лет назад. С тех пор себестоимость услуг выросла, поэтому пришлось изменить тарифы.
Наполнение этих тарифов следующее (с 15 июля 2019 года; внутрисетевые звонки у всех трех операторов не тарифицируются):
Vodafone RED EXTRA S — 100 грн./4 недели, 5 ГБ, 75 минут по Украине, 25 мин — за границу, 50 SMS
Vodafone RED EXTRA M — 130 грн./4 недели, 10 ГБ, 105 мин по Украине, 35 мин — за границу, 70 SMS
В этой же ценовой категории у конкурентов есть такие пакеты.
«Киевстар»:
«Киевстар Безлим Мессенджеры» — 100 грн./4 недели, 4000 МБ, 60 минут по Украине и за границу,
«Киевстар Безлим Видео» — 150 грн./4 недели, 9000 МБ, 150 мин по Украине и за границу, 150 SMS
lifecell:
«ХАЙП» —100 грн./4 недели, 7 ГБ, безлимит на lifecell + 100 мин по Украине или 1000 минут на все номера по Украине (в том числе и lifecell);
«ЛАЙФХАК» — 150 грн./4 недели, 20 ГБ (плюс неиспользованный трафик с предыдущего периода), безлимит на lifecell + 150 мин по Украине или 1500 минут на все номера по Украине (в том числе и lifecell).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, тариф, повышение, Vodafone-Украина
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