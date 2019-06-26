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Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности
Президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму
Им стал Антон Кориневич.
Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации президента. Известно, что Кориневич является преподавателем в КНУ имени Тараса Шевченка и преподает в КИМО.
В частности, Кориневич имеет ступень кандидата юридических наук и занимает должность доцента и заместителя директора по научно-педагогической работе.
Он специализируется на международном гуманитарном, международном уголовном и энергетическом праве.
33-летний Кориневич – киевлянин, в 2009 году окончил отделение международного права КИМО. Защитил диссертацию по теме «Место международного энергетического права в системе современного международного права» (2011 год).
Является автором более 30 научных и научно-методических трудов. В СМИ известен как эксперт-правовик.
Предыдущий постпред президента в АР Крым, Борис Бабин, был уволен пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году.
Также накануне Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии «Слуга народа» Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.
Соответствующий указ № 423/2019 обнародован на сайте главы государства.
Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, указ, Зеленский
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