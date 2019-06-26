Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности

26.06.2019 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности

Президент Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму

Им стал Антон Кориневич.

Соответствующий указ от 25 июня был опубликован на сайте Администрации президента. Известно, что Кориневич является преподавателем в КНУ имени Тараса Шевченка и преподает в КИМО.

В частности, Кориневич имеет ступень кандидата юридических наук и занимает должность доцента и заместителя директора по научно-педагогической работе.

Он специализируется на международном гуманитарном, международном уголовном и энергетическом праве.

33-летний Кориневич – киевлянин, в 2009 году окончил отделение международного права КИМО. Защитил диссертацию по теме «Место международного энергетического права в системе современного международного права» (2011 год).

Является автором более 30 научных и научно-методических трудов. В СМИ известен как эксперт-правовик.

Предыдущий постпред президента в АР Крым, Борис Бабин, был уволен пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году.

Также накануне Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии «Слуга народа» Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Соответствующий указ № 423/2019 обнародован на сайте главы государства.

Перед этим Зеленский уволил губернаторов 15 областей, а именно: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Крым, указ, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх