27 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

27.06.2019 07:02

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июня в истории.

27 июня – 178-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 187 дней. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Мефодий, Мстислав. Международный день рыболовства (с 1984-го), в Канаде отмечают День национального гимна.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 27 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июня.

Какой праздник 27 июня, что можно и нельзя делать

В мире празднуется День микро-, малых и средних предприятий – это совершенно молодой праздник, который был основан в 2017 году под эгидой ООН и посвящен значимым в экономике стран предприятиям, на которых работает небольшое число людей. Также ежегодно 27 июня, начиная с 1985 года, рыбаки всего мира и любители рыбы отмечают Всемирный день рыболовства.

По церковному календарю 27 июня отмечают День святого Елисея. Святой мученик был великим чудотворцем, который пророчил будущее, исцелял больных и даже мог воскрешать мертвых. Поэтому и день этот чудотворный. А приметы на 27 июня помогут привлечь капельку чуда и в свою жизнь, стать очень счастливым и удачливым человеком.

Утро 27 июня можно начать с молитвы Елисею. У святого можно попросить удачи и любви, счастья в жизни и везения. Также приметы на этот день говорят, что 27 июня продолжают накрывать на стол гречку. Люди верили, что гречневая каша является символом богатства и приносит в дом достаток.

Важные и интересные события в истории 27 июня

1693 – в Лондоне вышел первый женский журнал – The Ladies 'Mercury.

1959 – на Бродвее раз, 734-й раз, сыграно спектакль "Вест-сайдская история" Леонарда Бернстайна.

1964 – в Вашингтоне экс-президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр в присутствии около 100 тысяч человек торжественно открыл памятник Тарасу Шевченко работы канадского скульптора Лео Мола.

1969 – секс-меньшинства начали бороться за свои права. Во время облавы на гомосексуалистов Нью-Йорка в клубе "Каменная стена" один из них бросил в окно полицейской машины бачок для мусора.

1988 – Майк Тайсон, победив за 91 секунду первого раунда боя Майкла Спинкса, подтвердил свое звание чемпиона мира среди боксеров-супертяжеловесов.

1998 – американец Джордж Сейлер стал самым старым человеком, совершившим прыжок с парашютом – в возрасте 97 лет и 9 дней.

2007 – Гордон Браун возглавил правительство Великобритании, приняв этот пост от коллеги по Лейбористской партии Тони Блэра.

2010 – в Исландии вступил в силу закон об однополых браках и в этот же день было зарегистрировано первый в мире брак между геями – вышла замуж премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир.

Кто родился 27 июня

1941 – Кшиштоф Кеслевский, польский кинорежиссер. Знаменитый своими циклами фильмов "Три цвета" и "Декалог".

1949 – Вера Ванг, американская кутюрье.

1955 – Изабель Аджани, французская актриса ("История Адель", "Корлева Марго", "Подземка").

1977 – Рауль Гонсалес (Рауль), испанский футболист, нападающий "Реала" и национальной сборной.

1983 – родила Алсу, российская поп-певица, "серебряная" призер "Евровидения-2000".

Приметы на 27 июня