Будет ли Украина в ПАСЕ: стало известно, за кем последнее слово

27.06.2019 15:01

Дальнейшую судьбу участия в сессиях ПАСЕ украинской делегации будет решать Верховная Рада после консультаций с Зеленским. Об этом сообщила член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Ионова, передает https://www.dialog.ua/. Ранее Зеленский отреагировал на скандальное решение ПАСЕ о снятии санкций с российской делегации. Она пояснила, что пока некоторые участники делегации остаются в ПАСЕ, однако не принимают участие в официальных мероприятиях. Ионова отметила, что решение, участвовать в дальнейших заседаниях или нет, примет только Верховная Рада. Также она заверила, что будут консультативные встречи с премьер-министром и президентом для координации действий. Она напомнила, что, кроме Украины, из ПАСЕ могут выйти еще семь стран, действия с этими делегациями также будут скоординированы.



