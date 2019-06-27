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Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27.06.2019 11:00
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Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике.

Правительство Украины вновь выходит на рынки заимствований, чтобы рассчитываться с существующими долгами. Только с начала 2019 году Украина заняла 182 млрд гривен, или 4100 на каждого украинца. При этом совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. Что означают эти цифры, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

Денежные обязательства государства каждый украинец ощущает буквально на себе, говорит старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Долги очень ощутимы. Если бы не выплаты долгов, у нас была бы ниже налоговая нагрузка, были бы либо выше доходы, либо ниже цены. При тех же налогах эти деньги могли бы пойти на строительство дорог, армию, медицину…", - отмечает Дубровский.

Однако, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ситуация с долгом в Украине все же улучшилась.

"Долговая нагрузка на украинца уменьшилась, – сказал он. – Ведь нужно считать не то, сколько привлекли [заимствований], а сальдо между тем, что отдали и тем, что привлекли. И выйдет, что долговая нагрузка на украинцев даже падает".

Кроме того, продолжает Пендзин, важна не сумма долга, а его стоимость. В этом контексте он обратил внимание последний заем Министерства финансов – этот "кредит" оказался заметно дешевле, чем в прошлые годы.

"Позитивно, что мы привлекли 1 млрд евро под 6,75%. Хочу напомнить, что в прошлом году мы привлекали под 9,25 – 9,75%. Поэтому в действительности Минфину удалось выгодно привлечь. Более того – в этом году выходить на внешние рынки уже не будет, а будет покрывать за счет тех займов, которые уже сделаны", – отметил эксперт.

Источник: https://www.segodnya.ua 

 

 



Теги: Украина, Донбасс, долг, эксперт
 
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