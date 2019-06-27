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День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник
В 2019 году "праздник молодости" выпал на тот же уик-энд, когда украинцы будут отмечать День Конституции.
Ежегодно в июне в Украине отмечают День молодежи. Праздник не является фиксированным, поэтому его дата меняется с года в год. Традиционно этот день отмечают в последнее воскресение июня.
В 2019 году День молодежи приходится на 30 июня. Примечательно, что праздник попал на трехдневный уик-энд, который появился в календаре украинцев из-за празднования Дня конституции в пятницу, 28 июня.
История Дня молодежи в Украине
День молодежи в Украине начали отмечать еще в составе Советского союза. Именно тогда 7 февраля 1958 года правительство установило День советской молодежи. Его отмечали в последнее воскресенье июня.
После того, как Украина получила независимость, в 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ No323/94 о праздновании Дня молодежи. Узаконить праздник в уже независимой стране подали инициативу молодежные организации.
Сейчас молодежные организации принимают активное участие в праздновании Дня молодежи. Во время праздника они организовывают концерты и фестивали, а также мероприятия, соревнования и мастер-классы, направленные на обучения, оздоровления, и развитие культурной жизни среди украинской молодежи.
Источник:https://korrespondent.net
Теги: праздник, дата, День молодежи
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