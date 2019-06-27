День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник

27.06.2019 12:30

В 2019 году "праздник молодости" выпал на тот же уик-энд, когда украинцы будут отмечать День Конституции.

Ежегодно в июне в Украине отмечают День молодежи. Праздник не является фиксированным, поэтому его дата меняется с года в год. Традиционно этот день отмечают в последнее воскресение июня.

В 2019 году День молодежи приходится на 30 июня. Примечательно, что праздник попал на трехдневный уик-энд, который появился в календаре украинцев из-за празднования Дня конституции в пятницу, 28 июня.

История Дня молодежи в Украине

День молодежи в Украине начали отмечать еще в составе Советского союза. Именно тогда 7 февраля 1958 года правительство установило День советской молодежи. Его отмечали в последнее воскресенье июня.

После того, как Украина получила независимость, в 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ No323/94 о праздновании Дня молодежи. Узаконить праздник в уже независимой стране подали инициативу молодежные организации.

Сейчас молодежные организации принимают активное участие в праздновании Дня молодежи. Во время праздника они организовывают концерты и фестивали, а также мероприятия, соревнования и мастер-классы, направленные на обучения, оздоровления, и развитие культурной жизни среди украинской молодежи.

Источник:https://korrespondent.net