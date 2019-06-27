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Доллар в обменниках продолжает падать

27.06.2019 14:11
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Доллар в обменниках продолжает падать

За сутки курс покупки доллара в обменниках валюты в киевских банках упал почти на 5 копеек, а курс продажи - почти на копейку.

Курс продажи доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на четверг, 27 июня, понизился на 0,92 коп по сравнению с курсом доллара накануне. Курс покупки упал на 4,55 коп. Об этом сообщает портал BIN.ua.

Таким образом, курс продажи доллара составляет 26,3006 гривен за доллар, а курс покупки - 25,9834 гривен за доллар.

Курс евро также упал: курс покупки - на 3,77 коп. до 29,3759 гривен за евро, а курс продажи - на 2,45 коп. до 29,8969 гривен за евро.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Киев, доллар
 
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