Две авиакомпании перестанут летать в Украину

27.06.2019 14:49

Эстонская и британская авиакомпании заявили о нерентабельности рейсов в Киев и анонсировали их отмену.

Авиакомпании Nordica и British Airways намерены закрыть рейсы в Украину, из-за нерентабельности, сообщает lowcostavia.com.ua.

Так, Nordica в конце октября прекратит обслуживать часть своих прямых рейсов из-за их убыточности. Среди пяти отмененных рейсов есть направление в Украину: Таллинн – Киев.

Авиакомпания пообещала переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.

В дальнейшем в авиакомпании не исключают возможности восстановления собственных рейсов при условии улучшения ситуации, связанной с уровнем конкуренции на рынке.

Сейчас Nordica выполняет регулярные рейсы между Таллинном и киевским аэропортом Борисполь. С апреля по сентябрь 2018 года авиакомпания также летала в Жуляны. С июня 2018 года прямые рейсы Киев – Таллинн начал выполнять лоукост Wizz Air.

В свою очередь авиакомпания British Airways перестанет обслуживать прямой рейс из Киева в Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев – Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.

"К сожалению мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", – сообщили в пресс-службе British Airways.