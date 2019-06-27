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Две авиакомпании перестанут летать в Украину
Эстонская и британская авиакомпании заявили о нерентабельности рейсов в Киев и анонсировали их отмену.
Авиакомпании Nordica и British Airways намерены закрыть рейсы в Украину, из-за нерентабельности, сообщает lowcostavia.com.ua.
Так, Nordica в конце октября прекратит обслуживать часть своих прямых рейсов из-за их убыточности. Среди пяти отмененных рейсов есть направление в Украину: Таллинн – Киев.
Авиакомпания пообещала переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.
В дальнейшем в авиакомпании не исключают возможности восстановления собственных рейсов при условии улучшения ситуации, связанной с уровнем конкуренции на рынке.
Сейчас Nordica выполняет регулярные рейсы между Таллинном и киевским аэропортом Борисполь. С апреля по сентябрь 2018 года авиакомпания также летала в Жуляны. С июня 2018 года прямые рейсы Киев – Таллинн начал выполнять лоукост Wizz Air.
В свою очередь авиакомпания British Airways перестанет обслуживать прямой рейс из Киева в Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев – Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.
"К сожалению мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", – сообщили в пресс-службе British Airways.
Теги: Украина, Донбасс, авиакомпания
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