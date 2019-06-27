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Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом

27.06.2019 19:07
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Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом
Бытовые клиенты «Донецких энергетических услуг», у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше оплачивать меньше за электроэнергию, потребленную вечером, ночью и утром. 
 
Государственный регулятор НКРЭКУ официально подтвердил, что тарифы, дифференцированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июля 2019 года. А в соответствии с обновленным коммерческим предложением для бытовых клиентов «Донецких энергетических услуг», которое также вступает в силу с 1 июля 2019 года, – ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.
Порядок расчетов с владельцами зонных счетчиков остается без изменений:
 
Двухзонные тарифы:
 
·        0,5 тарифа с 23:00 до 7:00
·        полный тариф в другие часы суток
Трехзонные тарифы:
 
·        1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00
·        полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00
·        0,4 тарифа с 23:00 до 7:00
Тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙ч при потреблении до 100 кВт∙ч в месяц и 1,68 грн за кВт∙ч при потреблении более 100 кВт∙ч в месяц.

                         «Донецкие энергетические услуги»


Теги: Донбасс, тариф, счетчик, клиент
 
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