- Назван орех, обладающий противораковыми свойствами22:41
- Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!22:18
- «В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского21:43
- На Украину надвигается циклон Ottо21:20
- В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации20:40
- Овощной шок Украины: цены бьют рекорды20:24
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе 19:38
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?19:16
- Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом19:07
Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
Россия, которая до этого цинично отказывалась выполнять постановление Международного трибунала ООН и отпускать на волю пленных украинских моряков, назвала условия для их освобождения, передает Политека.
Под стражей в России до сих пор содержатся 24 украинских моряка, захваченных в плен 25 ноября 2018 года. 25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия обязана освободить украинцев и вернуть Киеву 3 захваченных корабля. Однако, Кремль отказался выполнять это требование.
Тем не менее МИД России неожиданно выдвинул свои условия освобождения украинских военных. Соответствующая нота была направлена Киеву. В ней российские дипломаты требуют, чтобы Украина гарантировала им уголовное преследование моряков по российским законам.
«Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков», — заявили, в свою очередь, в МИД Украины.
Россия продолжает манипулировать трактовкой приказа Международного трибунала и удерживает в плену захваченных во время атаки в Азовском море украинских моряков.
Об этом заявила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
"Несмотря на четкое требование относительно немедленного освобождения, РФ продолжает манипулировать своим пониманием Приказа и дальше незаконно удерживает наших моряков и военные корабли. Печально, но для России это игра, в которой человеческие судьбы являются только разменной валютой. Цель этой игры пока - заставить нас добровольно отказаться от Приказа и фактически признать право РФ наказывать наших военных моряков по своему усмотрению, лишив их и Украины иммунитета", - написала она.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Кремль, ультиматум
- Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе
- В России рассказали, когда Путин возьмется за Украину
- Почему Трампу будет сложно сдать Украину Кремлю
- Путин с позором покинет Донбасс
- Логика Кремля: спираль гадостей с кнопкой "Reset"
- Российский политолог: "Раз на Донбассе продолжают истреблять людей, а миллионы дончан лишь выживают - так надо Кремлю"
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- Назван орех, обладающий противораковыми свойствами22:41
- Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!22:18
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- «В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского21:43
- На Украину надвигается циклон Ottо21:20
- iPhone научится распознавать кошек и собак21:00
- В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации20:40
- Овощной шок Украины: цены бьют рекорды20:24
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе 19:38
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями