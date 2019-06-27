Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?

27.06.2019 19:16

Россия, которая до этого цинично отказывалась выполнять постановление Международного трибунала ООН и отпускать на волю пленных украинских моряков, назвала условия для их освобождения, передает Политека.

Под стражей в России до сих пор содержатся 24 украинских моряка, захваченных в плен 25 ноября 2018 года. 25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия обязана освободить украинцев и вернуть Киеву 3 захваченных корабля. Однако, Кремль отказался выполнять это требование.

Тем не менее МИД России неожиданно выдвинул свои условия освобождения украинских военных. Соответствующая нота была направлена Киеву. В ней российские дипломаты требуют, чтобы Украина гарантировала им уголовное преследование моряков по российским законам.

«Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков», — заявили, в свою очередь, в МИД Украины.

Россия продолжает манипулировать трактовкой приказа Международного трибунала и удерживает в плену захваченных во время атаки в Азовском море украинских моряков.

Об этом заявила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Несмотря на четкое требование относительно немедленного освобождения, РФ продолжает манипулировать своим пониманием Приказа и дальше незаконно удерживает наших моряков и военные корабли. Печально, но для России это игра, в которой человеческие судьбы являются только разменной валютой. Цель этой игры пока - заставить нас добровольно отказаться от Приказа и фактически признать право РФ наказывать наших военных моряков по своему усмотрению, лишив их и Украины иммунитета", - написала она.

Источник : https://from-ua.com