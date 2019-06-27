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Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе

27.06.2019 12:16
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Курт Волкер отреагировал на отвод сил ВСУ в Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет ответных шагов от России после того, как ВСУ отвели войска в районе Станицы Луганской.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований», — написал спецпредставитель Госдепа США.

Источник:https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, отвод, Волкер
 
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