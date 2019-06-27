Овощной шок Украины: цены бьют рекорды

27.06.2019 20:24

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что овощная корзина с начала года подорожал на 86%, а за последний месяц - на 21%

«Только за май овощи борщового набора выросли в цене на 21%. Овощная корзина, в состав которой входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, поднялся с 87,3грн, в апреле этого года, до 105,4грн, в мае», - отметил Дорошенко.

Морковь в апреле продавалась по 13,1грн, а в мае - уже по 22,5грн. Индекс роста 72%.

За свеклу, килограмм которой еще в апреле стоил 14,7грн, в мае необходимо было отдать уже - 21,6грн. Скачок цены на 47%.

Картофель. Апрель - 10,7грн, май - 14,1грн. За месяц цена повысилась на 32%.

Лук. В апреле цена составляла 24грн, а в мае - 28,5грн. За месяц прибавила в цене 19%.

Порадовала капуста, которая за последний месяц подешевела на 25%, и если в апреле за нее отдавали 24,8грн, то за месяц стоимость снизилась до 18,7грн. Но это, если говорить про год текущий. А если сравнивать с прошлым годом – всё очень печально.

С начала года овощной набор подрос в цене на 86% - с 56,6грн в декабре 2018 года до 105,4грн в мае 2019 года.

Капуста подорожала в 2,1 раза - с 8,9грн, в декабре прошлого года, до 18,7грн, в мае этого.

Стоимости свеклы выросла в два раза - с 10,9грн, в конце прошлого года, до 21,6грн, последнего весеннего месяца.

Морковь добавила 88% (перед Новым годом за кг платили 12грн, а в мае - уже 22,5грн).

Картофель, продаваемый по 8грн, в декабре 2018 года, в мае-2019 стоил 14,1грн. А это значит, что цена повысилась на 76%.

Лук замыкает перечень продуктов-рекордсменов с результатом подорожания в 70% с начала года. В декабре-2018 цена на него составляла 16,8грн, а в мае-2019 - 28,5грн.

Источник : http://avdeevka.city