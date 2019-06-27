Подкуп избирателей: особо «турботливого» мэра города отстранили от должности

27.06.2019 14:25

Городского главу Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от его должности из-за расследования подкупа избирателей.

Под видом социальной программы "Турбота" жителям раздавали по 1000 гривен, действуя в интересах одного из кандидатов на пост президента Украины, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, передает Обозреватель.

"Печерский районный суд Киева решил отстранить городского главу Василькова Владимира Сабадаша с занимаемой должности. Будем надеяться, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других на этих выборах", – подчеркнули правоохранители.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства и запретил ему покидать город. Также он должен уведомлять о смене места проживания и не имеет права общаться с людьми, которые проходят в деле как свидетели.

Сабадашу объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: организация и руководство преступлением, присвоение, растрата имущества или злоупотребление служебным положением и незаконное завладение паспортом или другим документом.

При этом Сабадаш на своей странице в Facebook сообщил, что его отстранили от должности только до 19 июля, но он готовится подавать апелляцию.