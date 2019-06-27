Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Подкуп избирателей: особо «турботливого» мэра города отстранили от должности

27.06.2019 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подкуп избирателей: особо «турботливого» мэра города отстранили от должности

Городского главу Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от его должности из-за расследования подкупа избирателей.

Под видом социальной программы "Турбота" жителям раздавали по 1000 гривен, действуя в интересах одного из кандидатов на пост президента Украины, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, передает Обозреватель.

"Печерский районный суд Киева решил отстранить городского главу Василькова Владимира Сабадаша с занимаемой должности. Будем надеяться, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других на этих выборах", – подчеркнули правоохранители.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства и запретил ему покидать город. Также он должен уведомлять о смене места проживания и не имеет права общаться с людьми, которые проходят в деле как свидетели.

Сабадашу объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: организация и руководство преступлением, присвоение, растрата имущества или злоупотребление служебным положением и незаконное завладение паспортом или другим документом.

При этом Сабадаш на своей странице в Facebook сообщил, что его отстранили от должности только до 19 июля, но он готовится подавать апелляцию.



Теги: Донбасс, мэр, подкуп, избиратели, должность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх