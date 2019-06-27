Погодный «винегрет»: синоптики предупредили украинцев о неприятных сюрпризах

27.06.2019 12:02

По данным УНИАН Погода, сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами. В то же время сохранится жаркая погода.

На востоке страны без осадков. Температура днем поднимется до +31°, ночью - +19°.

В южных областях также жарко. Здесь столбики термометров днем поднимутся до +36°, ночью +19°...+21°.

На Западной Украине дожди с грозами. Температура днем от +25° на Волыни до +32° на Буковине, ночью +12°...+17°.

Жителям северных регионов синоптики также обещают дожди. Температура от +14° ночью до +29° днем.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура +28°...+33° днем, ночью до +18°. В Винницкой и Черкасской области возможны дожди с грозами.

Согласно народному прогнозу, 27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.