С чем связаны частые разводы в Украине

27.06.2019 15:59

Число разводов в Украине с каждым годом все увеличивается. Если в 2017 году, согласно статистике Минюста, разводы через загс оформили 33 тысячи семейных пар, то в 2018 году разводов в стране стало значительно больше - 54 тысячи. Эти числа не включают в себя количество разводов через суд. Ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ Людмила Слюсар объясняет, что в загсах регистрируются лишь те разводы, когда у супругов нет детей до 18 лет и нет имущественных споров, что составляет 30% от общего числа. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Подробности".



Согласно огласке Института демографии "мода" на ранние браки уходит в прошлое. Мужчины в большей своей части заводят семьи в возрасте от 28 лет, а девушки чаще всего выходят замуж после 25 лет. Но что же приводит молодых людей, уже ставших на ноги, получив образование и начав работать, к тому, что семьи многих рано или поздно распадаются. Министр юстиции Павел Петренко проводящей причиной разводов считает отсутствие собственного жилья. Молодые люди, заключив брак, часто живут порознь, годами зарабатывая деньги на приобретение жилища. И на втором месте министр видит неумение создавать семью, а так же не способность нести ответственность за членов семьи.



Так или иначе, но число супружеских пар в 2018 году составляло 229 тысяч. К сожалению, это на 20 тысяч меньше, чем в 2017 году.