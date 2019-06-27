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Сколько составила первая президентская зарплата Зеленского

27.06.2019 15:24
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Сколько составила первая президентская зарплата Зеленского

Какая же она - зарплата гаранта Конституции Украины, Президента, избранного народом? Руководитель Главного департамента обеспечения доступности к публичной информации Администрации Президента Украины Светлана Кондзеля поведала, что за 12 рабочих дней Президенту Украины насчитано зарплату в сумме 12 727 гривен. Президент оплатил из этой суммы 2481 гривну обязательных сборов и налогов. Поэтому, реально Зеленский получил более 10 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".

Месячный должностной оклад президента будет составлять 28 тысяч гривен. Никаких надбавок и премий пока что Президенту не начислили. В декларации за 2019 год Президент Украины отметил 9,2 миллиона доходов, зарплата из которых составила 4,1 миллиона гривен в год.

Предшественник Владимира Зеленского, пятый президент Петр Порошенко также получал зарплату в размере 28 тысяч гривен в месяц. В целом за 5 лет своего руководства государством ему насчитали 1 миллион 363 тысяч гривен. Эти деньги после уплаты налогов Порошенко перечислял на благотворительность.

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Теги: Донбасс, зарплата, Зеленский
 
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