Святослав Вакарчук: «Два года я медленно ем яд»

27.06.2019 11:36

В своем интервью Lb.ua он рассказал об ожиданиях от предстоящих парламентских выборов.

Большинство поклонников хотели увидеть музыканта ещё на президентских выборах весной, но в политику он решил податься лишь сейчас.

— Два года назад, когда кто-то решил, что Слава собирается в президенты, я начал чувствовать, что такое быть политиком. Два года я медленно ложечкой ем яд. И что? Все, что не убивает нас, делает сильнее, — заявил Вакарчук.

«Готов к любой должности», — так Вакарчук ответил на вопрос журналистки о том, какую должность хотелось бы ему занимать в исполнительных органах власти, дав понять, что готов к любой политической ситуации в стране.

Также он считает, что в Верховной Раде должны быть люди, которые будут контролировать президента, а когда нужно помогать.

— Очень опасно, когда политическая сила в парламенте, пользуясь коротким периодом времени, может получать абсолютное большинство. Это не только большая ответственность, но и это большая опасность. В случае успеха, безусловно, это будет прекрасный момент и для страны, и для этой политической силы, но в случае неуспеха — это значительный риск для Украины, — уверен лидер “Голоса”.

Святослав Вакарчук поделился своим мнение о досрочных парламентских выборах в Украине.Он заявил что партия «Голос» полностью поддерживает такое решения, так как для Верховной Рады очень важен переход к новым правилам. Так выборы, по его словам «должны были быть ещё позавчера».

Также Вакарчук отметил, что досрочные выборы должны сильно повлиять на уровень жизни украинцев. По мнению политика, народу нужны изменения в стране. И чем быстрее, тем лучше.- Мы считаем, что выборы должны быть как можно быстрее, — заявил Вакарчук.

Музыкант пока старается избегать вопросов о своих политических оппонентах.- Ответ на этот вопрос постепенно покажет избирательная кампания, — рассказывает политик. — Конкуренты с течением времени могут меняться. Поспешных выводов в украинской политике лучше не делать. С одной стороны, мы не считаем никого своими конкурентами, а с другой — всех, — поделился политик.