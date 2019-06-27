Украина рискует прекратить закачку газа в ПХГ, если «Нафтогаз» не найдет денег

27.06.2019 07:39

НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующего финансирования. Об этом журналистам заявил глава НАК Андрей Коболев, передает УНН.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе надо будет останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он.

Как сообщалось ранее, льготники сократили долги за газ перед "Нафтогазом" на 1,5%