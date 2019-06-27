Последние новости раздела
- Назван орех, обладающий противораковыми свойствами22:41
- Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!22:18
- «В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского21:43
- На Украину надвигается циклон Ottо21:20
- В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации20:40
- Овощной шок Украины: цены бьют рекорды20:24
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе 19:38
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?19:16
- Клиенты «Донецких энергетических услуг» с 1 июля продолжат экономить с ночным тарифом19:07
В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации
27.06.2019 20:40
За время оккупации в Крыму проведено более 200 обысков, по которым Прокуратура АР Крым зарегистрировала 152 уголовных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики Крым, передает УНН.
По данным пресс-службы, с начала временной оккупации АР Крым незаконно созданными на этой территории органами власти проведено более 200 обысков. По состоянию на 25 июня правоохранительные органы полуострова зарегистрировали 152 уголовных производств по этим фактам.
Напомним, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство из-за проведения очередных обысков на оккупированном полуострове.
Теги: Крым, время, обыск, оккупация
Читайте также:
- Азаров приехал в Крым к Януковичу. Обсудить Путина
- В Ялту съехались главы правительств стран СНГ
- Крымский премьер "открестился" от слов о Севастополе. Во всем виноват журналист
- Премьер Крыма оказался серьезно болен
- Аксёнову повезет, если ему позволят жить - журналист о "руководителе" Крыма
- Могилев: Крымскотатарский язык может получить статус регионального
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- Назван орех, обладающий противораковыми свойствами22:41
- Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!22:18
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- «В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского21:43
- На Украину надвигается циклон Ottо21:20
- iPhone научится распознавать кошек и собак21:00
- В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации20:40
- Овощной шок Украины: цены бьют рекорды20:24
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе 19:38
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями