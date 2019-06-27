Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка

27.06.2019 20:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка

 

Свой поступок горе-родители объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение.

В Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebbok.

По его словам, в ходе проведения операции Безопасное лето и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка местного населения.

Так, по адресу проживания женщины (1992 года рождения) и ее мужа (1982 года рождения), который работает механизатором обнаружили, что малолетний ребенок 2013 (года рождения) был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома.

По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение".

Подробности инциндента и фото обнародовала пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, ребенок, Луганская область, родители
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх