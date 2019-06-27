«В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского

27.06.2019 21:43

В интервью Громадському и BBC-Украина экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ей угрожает олигарх Игорь Коломойский, передает replyua.net. По ее словам, после того, как бизнесмен вернулся в Украину, он продолжил присылать ей угрозы. Кроме этого Гонтарева отметила, что если с ней что-то произойдет, то люди должны знать, кто виновен.



«Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему», - сказала Гонтарева.



В то же время она рассказала, что последний раз Коломойского видела в ночь перед национализацией ПриватБанка. «Это была знаменитая ночь, когда собрался большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации», - рассказала она.