Вакарчук собирает народ под Верховную Раду

27.06.2019 17:37

Завтра, 28 июня, в День Конституции Украины, лидер партии "Голос" Вакарчук собирает людей под Верховную Раду. Об этом он сообщил в Сети, передает https://www.dialog.ua/. Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука осуществила впечатляющий рывок и нарастила рейтинг с добарьерных 4,9% до вполне приличных 6,8% Так, Вакарчук сообщил, что собирает под Верховную Раду людей, которые хотят изменений. По его словам, там будет не митинг, а флешмоб. Политик пояснил, что в День Конституции все, кто хочет изменений в стране, должны прийти под здание Верховной Рады. Он заверил, что сейчас нардепам не доверяет 90% населения. Вакарчук призвал всех желающих приходить в 14:30.



