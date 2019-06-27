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Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе
Прошло совещание Совета национальной безопасности и обороны, созванное по инициативе Зеленского. Об этом сообщает https://www.dialog.ua/. Вчера, 26 июня, Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны. Зеленский сообщил в присутствие министра МВД и Генпрокурора о том, что все должностные и не должностные лица, которые были замешаны в воровстве на оборонных предприятиях и воровали у армии, должны быть наказаны. Президент сказал, что сфера оборонных закупок - наименее прозрачная в Украине, и предложил оставить секретность только там, где это действительно необходимо. Он отметил, что необходимо ускорить расследование и дать результат по данным делам. Зеленский заверил, что будет до последнего отстаивать интересы ВСУ. Глава государства решил дать силовым структурам одну неделю и потребовал отчета.
Теги: Донбасс, СНБО, хищения, Зеленский
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