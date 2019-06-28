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Четверо украинских пленных из "ЛДНР" прибыли в Украину
Четверо украинцев, которые находились в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прибыли в Киев. Встречу в аэропорту "Жуляны" транслировал "112 Украина".
Договоренность о передаче удерживаемых в ОРДЛО украинцев была достигнута в Минске во время переговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Сегодня в Украину в результате переговоров вернулся военный Дмитрий Великий. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.
Вернулся в Украину Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.
Третий освобожденный военный - Максим Горяинов, старшина 53-й ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НВФ.
Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.
Теги: Украина, Донбасс, освобождение, плен
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