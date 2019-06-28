Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина

28.06.2019 11:30

Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает рынку то, чего нет у других.

Отличный пример такого предложения – уникальные товары из Европы, отличающиеся высоким качеством и приятной ценой. Важно только грамотно наладить бесперебойные поставки.

Международный перевозчик





Планируя создание собственного интернет-магазина, торгующего товарами из Европы, соберите информацию о надежных перевозчиках, которые могут стать вашими потенциальными партнерами. Формируйте список из логистических компаний с хорошей репутацией и историей, таких как “Ост-Вест Экспресс”, например. Так, на сайте https://www.owe.com.ua/ этой фирмы указано, что она предоставляет комплексное решение логистических задач:

обработку грузов;

таможенную и транспортную логистику;

погрузочно-разгрузочные работы;

услуги временного хранения грузов;

аренду складов и другое.

Растаможка товара

Особенно важно найти партнера, обеспечивающего грамотное и быстрое таможенное оформление грузов. К примеру, та же “Ост-Вест Экспресс” состоит в Ассоциации таможенных брокеров.

Украины и Торгово-промышленной палате Киева, поэтому любые вопросы с растаможкой груза разрешаются в кратчайшие сроки.





Выгодное логистическое партнерство – основа работы интернет-магазина импортных товаров. Успешных продаж!











