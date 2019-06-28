Освобождение пленных Медведчуком из "Л/ДНР": Стало известно, что Путин задумал на самом деле

28.06.2019 15:22

Медведчук ради пиара "Оппоплатформы" решил по договоренности с кумом освободить четырех украинских пленных - трех военных и одного гражданского. Звучат пафосные заявления.

Об этом пишет известный украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети, сообщает Диалог.UA. Выдать собираются тех, кого, по мнению противника, им не жалко. Тех, кто сидит в плену относительно недолго. Максим Горяинов, старшина 53-й бригады, попал в плен 22 мая, когда машина с восемью военнослужащими ВСУ проехала наши блокпосты и приехала в плен к врагу. А вот его 7 товарищей не выдают. Яков Веремейчик из 14-й бригады попал в плен в мае 2018-го вместе с Юрием Евтушком. По первоначальным данным, их с напарником подозревали в переходе на сторону врага. Однако у Веремейчика осталась семья, жена, двое детей, они поддерживают контакт. Семья уверена, что бойцов захватили ночью, когда они были в секрете. Евтушка выдавать не собираются. Дмитрий Великий попал в плен в сентябре 2016-го. О нем мало что известно, в базе розыска "Миротворца" значился как дезертир. Эдуард Михеев, гражданский, в октябре 2017-го его обвинили в "государственной измене" и сотрудничестве с СБУ в Луганске. То есть Медведчук делает себе рекламу, но не выдают всех, кого Украина пытается освободить долгие годы, например, Богдан Пантюшенко из 1-й танковой бригады в плену с 18 января 2015-го года. Но военнопленные давно стали политической игрушкой для Медведчука и Путина. Россия вновь нарушает все свои обязательства - вновь мы видим, что Путин отказывается осуществлять обмен всех на всех. Не утверждены даже списки на обмен. Вместо этого Медведчук берет для забавы четырех заложников, чтобы пропиарить себя на выборах. Кстати, получается, что статус переговорщика и право на прямые рейсы в Москву не нужны Медведчуку, чтобы освобождать пленных. Оказывается, он и так может договориться.