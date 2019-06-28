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Порошенко оскорбил миллионы украинцев на выступлении
В частности, досадный инцидент произошел во Львовской области, куда Петр Порошенко приехал со своими соратниками в рамках предвыборной кампании.
Так, представляя своих соратников, Петр Порошенко заявил, что якобы «украинцы есть только на Львовщине», пишет Политека.
Соответствующий видеоролик с речью пятого президента Украины был обнародован в Facebook-сообществе «Украинские национал-патриоты»
Во время своего выступления в Дрогобыче Петр Порошенко представил состав своей «новой» партии «Европейская солидарность». Он заявил, что один из «членов» пусть и не из Львовской области, но его можно назвать «настоящим украинцем».
Украинцев очень разозлили подобные слова, которые отметили, что ораторство Петра Порошенко куда-то исчезло вместе с удостоверением президента. Некоторые отметили, что у экс-президента уже нет в команде тех людей, которые писали ему тексты перед выступлениями.
«Бандюгу за решетку», «Пожует и выплюнет после выборов, тех «настоящих украинцев». Важен только голос за ПЕС», «Что-то как-то и ораторство куда-то исчезло вместе с удостоверением президента… Наверное нет уже в подчинении того, кто тексты писал и суфлером руководил», «Он наверное выпил и перегрелся на солнце», «Что опять напился?», — пишут они под видеороликом
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