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Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов
Юрий Бутусов в очередном посте, размещенном на его странице в «Фейсбук», назвал ошибкой решение Владимира Зеленского согласиться на разведение войск в Станице Луганской. По мнению журналиста, умиротворить Владимира Путина, сделав данный шаг, не получится, да и территорию Украины этим не освободишь, сообщает replyua.net.
Юрий Бутусов убежден, что Владимир Зеленский совершил ошибку, согласившись на разведение войск в Станице Луганской. Журналист напомнил, что здесь реализовывается план, разработанный еще в 2016 году. Однако до сих пор воплотить этот план в жизнь так и не удалось по вине противоположной стороны. Не стоит верить в благие намерения россиян и сегодня.
Противник сохраняет за собой позиции, выгодные в тактическом плане. К тому же, дистанция относительно небольшая. Перекрыть ее можно даже применив тяжелое пехотное вооружение. Об артиллерии в данном случае можно и не говорить. Получается, что Зеленский принял решение, не оправданное военной обстановкой. Этот шаг не поможет умиротворить Владимира путина, да и освобождению украинской территории он тоже не поспособствует. Поэтому Зеленский ошибся, и начинать с этого решать проблему Донбасса явно не стоило. Читайте также: Бутусов раскритиковал принципы ведения Зеленским внешней политики.
Теги: Донбасс, войска, разведение, Станица Луганская
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