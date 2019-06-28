Сделан первый шаг к признанию Европой Крыма российской территорией

28.06.2019 12:18

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Россия добилась восстановления полноправного положения своей делегации в ПАСЕ, она не только снизила санкционное давление, но и сделала первый шаг к признанию Европой Крыма российской территорией, пишет ДонПресс.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал Порошенко.

Также бывший глава государства добавил, что, «хотя это было нелегко», но украинские власти на протяжении всего времени, начиная с 2014 года, добивались продления антироссийских санкций.