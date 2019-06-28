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Сделан первый шаг к признанию Европой Крыма российской территорией
28.06.2019 12:18
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Россия добилась восстановления полноправного положения своей делегации в ПАСЕ, она не только снизила санкционное давление, но и сделала первый шаг к признанию Европой Крыма российской территорией, пишет ДонПресс.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
«Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал Порошенко.
Также бывший глава государства добавил, что, «хотя это было нелегко», но украинские власти на протяжении всего времени, начиная с 2014 года, добивались продления антироссийских санкций.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Европа, признание, ПАСЕ
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