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Синоптики порадовали прогнозом погоды: на выходных будет комфортно
28.06.2019 12:02
Эксперты рассказали, когда украинцам готовиться к аномальной жаре, а когда - к проливным дождям. По информации украинских метеорологов, в такой большой праздник, как День Конституции Украины, 28 июня, жара в стране немного спадет, температура не повысится больше +29 градусов, минимальная в этот день будет +20, передает "Диалог.UA".
Самая прохладная погода ожидается на севере Украины в пятницу, а также в столице, где ожидается от +20 до +22 днем и от +13 до +16 ночью.
В то же время сообщается, что в восточной Украине температура будет колебаться от +23 до +25, на западе - от +21 до +24, на юге - от +26 до +29, а в центральных областях - от +22 до +27.
Теги: Донбасс, похолодание, комфорт, прогноз погоды
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