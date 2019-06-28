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Украинцев, освобожденных из плена в Донбассе, доставили в Минск
28.06.2019 15:56
Пленные украинцы, которые находились в тюрьмах «ЛДНР», Прибыли в Минск, сообщает ДонПресс.
По данным СМИ, в столицу Беларуси освобожденных украинцев доставили на самолете из Ростова-на-Дону. При себе у них есть украинские документы.
Также сообщается, что из Минска в Киев украинцев доставят частным самолетом. Один из освобожденных на пресс-конференции отметил, что узнал о возвращении в Украину четыре дня назад.
Теги: Донбасс, Минск, освобождение, пленник
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