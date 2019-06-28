Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы

28.06.2019 20:44

Стало известно, когда команда президента Владимира Зеленского хочет внести жизненно важные для Украины изменения в Коституцию.

Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Политека.

По его словам, неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года.

«Думаю, наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели», — утверждает Стефанчук.

Представитель президента также отметил, что возможность принятия новой Конституции Украины – это «пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы».

«Мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции», — подчеркнул он.

Проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции, утверждает представитель Зеленского в Парламенте.