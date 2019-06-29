"Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента

29.06.2019 20:51

Бывший президент Украины Петр Порошенко совершил поездку в село Жидычин Киверцовского района Волынской области, чтобы получить благословение у настоятеля местного монастыря, пишет from-ua.

Но экс-президент не ограничился молитвами, он решил залезть на колокольню, чтобы испытать себя в роли звонаря.

Чтобы посмотреть на необычного для этих мест гостя, десятки людей пришли к монастырю. К ним прямо с колокольни с импровизированной речью обратился Порошенко.

"Спасибо вам, что защищаете нашу землю, нашу церковь. Потому что, когда мы вместе, нам не страшно. Спасибо за веру в Бога, веру в церковь и за веру в Украину", - произнес он.