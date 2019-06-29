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Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
После встречи Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина, в сентябре начнутся первые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом сообщил политолог Павел Рудяков, пишет from-ua.
«После встречи Путина и Трампа начнется движение по урегулированию конфликта на Донбассе. Есть целый ряд конкретных предложений по урегулированию конфликта на Донбассе, которые подготовлены американской стороной. Американская позиция и российская прямо противоположные по Украине. Однако были подготовлены компромиссные предложения. Именно их Спецпредставитель США по Украине Волкер привезет в Киев Зеленскому, и тогда начнутся первые движения», - сказал П. Рудяков.
Он уточнил, что прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе ожидается уже текущей осенью.
«В сентябре стоит ожидать разведения войск, прекращения обстрелов. Кроме того, часть российских войск уйдет из ЛНР и ДНР», - резюмировал П. Рудяков.
Напомним, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на полях саммита G20 в японской Осаке
Теги: Донбасс, Путин, война, переговоры, Дональд Трамп
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