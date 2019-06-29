Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков

29.06.2019 13:49

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО.

Глава Кремля отреагировал на просьбу одного из присутствующих журналистов прокомментировать недавнее обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Путина, захват украинских моряков «провокацией украинских властей» и считает, что окончательное решение по их судьбе должен принять российский суд, передает donpress.com.

«На что я бы хотел обратить внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенком в ходе предвыборной борьбы… Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков… они исполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», — сказал российский лидер.

Путин упомянул четырех пленных, которые накануне вернулись в Киев с оккупированных территорий, заявив, что «обмены идут».

«Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться», — добавил президент РФ.