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Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи G20 сделал важное заявление по поводу освобождения пленных украинских моряков, которые удерживаются в российском СИЗО.
Глава Кремля отреагировал на просьбу одного из присутствующих журналистов прокомментировать недавнее обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Путина, захват украинских моряков «провокацией украинских властей» и считает, что окончательное решение по их судьбе должен принять российский суд, передает donpress.com.
«На что я бы хотел обратить внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального Штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация украинской армии, организованная Порошенком в ходе предвыборной борьбы… Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков… они исполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», — сказал российский лидер.
Путин упомянул четырех пленных, которые накануне вернулись в Киев с оккупированных территорий, заявив, что «обмены идут».
«Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться», — добавил президент РФ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, моряки, СИЗО, G20, провокация, Порошенко, обмен пленными
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