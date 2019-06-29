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Стреляла из винтовки: под Житомиром подружка ранила 10-летнюю девочку
29.06.2019 15:33
28 июня в поселке Черняхов Житомирской области шестилетняя девочка выстрелила из ружья в свою 10-летнюю подругу.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дети случайно нашли во дворе хозяйственную пневматическую винтовку, пишет Апосроф.
В результате выстрела пострадавшая получила ранения плеча. Ее доставили в больницу.
Хозяин винтовки рассказал, что он использовал ее для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Оружие передано на исследование специалистам.
В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, ранение, Житомирская область, девочка
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