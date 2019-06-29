Стреляла из винтовки: под Житомиром подружка ранила 10-летнюю девочку

29.06.2019 15:33

28 июня в поселке Черняхов Житомирской области шестилетняя девочка выстрелила из ружья в свою 10-летнюю подругу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, дети случайно нашли во дворе хозяйственную пневматическую винтовку, пишет Апосроф.

В результате выстрела пострадавшая получила ранения плеча. Ее доставили в больницу.

Хозяин винтовки рассказал, что он использовал ее для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Оружие передано на исследование специалистам.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.