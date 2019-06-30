Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы

30.06.2019 09:58

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слухи о сговоре Европы и России. Об этом говорится на его странице в Facebook, пишет ДонПресс.

«Предательство Европы всем болит. Но не ведитесь на это», — сказал министр.

Климкин также заявил, что логики в действиях Европы искать не стоит.

Также, по его словам, Москва явно пока не намерена освобождать пленных.

При этом Климкин обеспокоен тем, что Европа и Россия могут договориться о судьбе Украины за ее спиной.

«Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом РФ и Европы, общей ответственностью, поэтому и должны быть совместные действия», — заявил Климкин.

Он уверен, что «действия будут российскими, а Европа просто будет наблюдать».

«Не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, мы на два поколения окажемся в серой буферной зоне», — предупредил глава МИД.