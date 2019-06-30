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"Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным

30.06.2019 20:08
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"Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко с большой радостью рассказала, что сегодня в Италии будет показан скандальный фильм про Украину режиссера Оливера Стоуна. Премьера ленты, в которой снялись российский президент Владимир Путин и сам Медведчук, состоится в рамках Taormina Film Fest, пишет Диалог.UA.
Марченко прилетела в Италию и рассказала об открытии кинофестиваля, на котором будет представлен фильм об Украине Revealing Ukraine. "Я горжусь, что причастна к этой работе, я с теми, кто хочет мира для Украины и всей нашей планеты! Я непременно покажу закулисье съемок", - рассказала жена Медведчука. Ранее в Интернете был опубликован его тизер: режиссер Стоун беседует на камеру с Медведчуком и Путиным и говорит, что ему "жалко Украину".



Теги: Украина, Донбасс, жена, фильм, Медведчук
 
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