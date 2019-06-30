Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне

30.06.2019 22:08

На сегодняшний день у 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным социологов, чаще всего уверенность в завтрашнем демонстрирует молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки — 2,2%.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.