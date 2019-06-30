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Снова жара: синоптики рассказали о погоде в первые дни июля
В начале следующей недели, 1 и 2 июля, в Украину снова зайдет атмосферный фронт, который принесет с собой жаркую погоду. Как передает replyua.net, выходные порадовали украинцев прохладной погодой, однако уже в понедельник синоптическая картина изменится.
По прогнозам синоптиков, 1 июля дождя не будет ни в одной из областей. Однако 2 июля, во вторник, на западе и на севере Украины, а также местами в центральном регионе синоптики прогнозируют дожди. В понедельник дневная температура воздуха составит от 24 до 29 градусов, при этом в западных областях рекордно потеплеет – столбики термометров будут показывать от 29 до 34 градусов тепла. В Киеве осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют около 30 градусов жары.
2 июля, во вторник, в столице снова начнутся дожди, также существует большая вероятность гроз. При этом синоптики прогнозируют незначительное похолодание – от 24 до 29 градусов днем.
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
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