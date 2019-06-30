Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні

30.06.2019 12:53

У липні 2019 року на українців чекає чимало змін, пов'язаних із новими тарифами на газ і електроенергію, перерахунком соціальних виплат і пенсій, початком другого етапу медичної реформи й подорожчанням деяких товарів і послуг. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові тарифи на газ

В Україні тариф на газ для населення в липні повинен скоротитися із майже 8 до 7,7 грн за кубометр. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Водночас формулу розрахунку ціни кардинально змінили.

Як будуть визначати тариф: мінімальна ціна на газ + ПДВ + витрати на транспортування і розподіл. Мінімальну ціну визначатимуть, порівнюючи чотири різні цифри: вартість на Українській енергетичній біржі, середню митну вартість імпортованого газу, комерційний тариф "Нафтогазу" і ціну, пораховану за старими правилами.

Наприклад, якщо найдешевший газ – на біржі в Україні, то "Нафтогаз" зобов'язаний формувати свій тариф, виходячи з їхньої ціни. Якби НАК уже керувався цими правилами, тариф для населення, вважають в Кабміні, становив би 7,81 грн/куб.

Втім, у "Нафтогазі" заявили, що вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тож залежно від тарифу облгазів кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні становитиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу.

Тарифи на електроенергію

З 1 липня має бути введений новий ринок електроенергії, що є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Завдяки ухваленому закону держава перестане бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Споживач зможе сам обирати постачальника послуг й укладати з ним контракт.

Така схема, ймовірно, повинна підвищити конкуренцію серед постачальників і знизити тарифи на електроенергію, хоча експерти сумніваються, що саме так і станеться. Адже вже зараз собівартість генерації і поставки електроенергії – приблизно на 30-40% вищі, ніж платять українці. З огляду на те, що зараз конкуренції серед постачальників немає, а майже 75% ринку тримає компанія ДТЕК, – постачальники зможуть одразу встановити високі ціни.

Однак своєю постановою від 5 червня Кабмін встановив перехідний період, під час якого держкомпаніям "Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставили спецобов'язки: до 31 грудня 2020 року відпускати електроенергію населенню за фіксованими (а не ринковими) цінами. Так, уряд відтермінував підвищення тарифів.

Представник президента України в Кабміні Андрій Герус також підтвердив, що з 1 липня ціни на електроенергію підвищуватися не будуть.

Збільшення прожиткового мінімуму

З 1 липня загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зросте з 1853 до 1963 грн, що потягне за собою збільшення розміру мінімальних пенсій, аліментів, виплат військовослужбовцям, деякі штрафи тощо.

Наприклад, із липня в українських пенсіонерів мінімальна пенсія підвищиться на 156,4 грн – із 1497 грн до 1564 грн. Менше цієї суми не отримуватиме жоден український пенсіонер.

Українці з максимальними пенсіями матимуть ще до 670 грн зверху. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після – 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді й т. д.

Зі збільшенням прожиткового мінімуму зростуть й інші соцвиплати. Йдеться про матерів-героїнь, про нагороджених орденами, депутатів місцевих рад більше чотирьох скликань, народних депутатів, державну адресну допомогу інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також про пенсіонерів-чорнобильців. Такі доплати, залежно від категорії, становлять від 20% до 40% від мінімальної пенсії.

У формулі розрахунку розміру субсидії на комуналку також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткові мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія.

До суми мінімального прожиткового мінімуму також прив'язані аліменти й деякі штрафи, які теж зростуть після підвищення "мінімалки".

Податок на посилки з-за кордону збільшиться

З 1 липня українцям доведеться сплачувати ПДВ на посилки вартістю від 100 євро. За посилку, яка перевищує встановлену вартість, доведеться заплатити ПДВ у розмірі 20% і 10% мита з суми, що перевищує ліміт. Наприклад, за покупку вартістю 160 євро ви заплатите за "зайвих" 60 євро – 12 євро ПДВ і ще 6 євро мита.

У разі несплати податку, товар повернуть відправнику.

Зазначимо, що 1 липня податком обкладалися посилки вартістю 150 євро, тепер поріг знизили. Крім того, уряд пропонував обмежити кількість ввезених посилок до трьох на місяць. На щастя, від такої ідеї відмовилися.

Підвищаться ціни на сигарети

В Україні з 1 липня зростуть на 9% акцизи на сигарети. Після цього підвищаться і роздрібні ціни на тютюнові вироби. В середньому пачка може подорожчати на 2,2 грн. Правда, варто враховувати, що поки продавці не вичерпають запаси вже куплених сигарет, ціни міняти не будуть. Між введенням нових акцизів і подорожчанням тютюнових виробів на прилавках може пройти декілька тижнів.

Мінімальна ціна сьогодні має становити приблизно 23 грн, а з 1 липня – 25,2 грн. Щоправда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу в загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" продають за 19,9 грн.

У середньому ж, з огляду на зростання акцизу, українці будуть із 1 липня платити на 2,2 грн більше. А якщо порівнювати з минулим роком, то різниця буде майже 6,1 грн. Згодом акциз має сягнути 90 євро за пачку. А це означає, що в 2024-му курці за кожну пачку повинні будуть заплатити приблизно 91 грн.

Подорожчають закордонні паспорти та ID-карти

З 1 липня вартість оформлення документів із безконтактним електронним носієм зросте не більше, ніж на 30%. Йдеться про паспорт громадянина України (ID-карта) і закордонний паспорт. Також подорожчають і біометричні посвідчення для іноземців на тимчасове та постійне проживання.

Подорожчання відбувається у зв'язку з тим, що 1 липня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою встановлені нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

Так, вартість паспорта громадянина України (ID-карта), який виготовлятимуть до 20 робочих днів, становитиме 345 гривень, до 10 робочих днів – 471 гривню. Закордонний паспорт, який виготовлятимуть до 20 робочих днів, коштуватиме 682 гривні, до 7 робочих днів або 3 робочих днів за наявності підстав – 1034 гривні.

Медреформа затримується

Повноцінний запуск проекту "Безкоштовна діагностика" в рамках медичної реформи, який намічався на 1 липня 2019 року, відкладається на півроку.

З пояснень Національної служби здоров'я України (НСЗУ), затримка відбувається через великий обсяг роботи й відсутність необхідного обладнання в медзакладах. Втім, підготовчий етап програми триває. Зараз іуть переговори з лікарями-фахівцями, ведеться робота над новим функціоналом електронної системи eHealth, аналізуються дані з регіонів.

До того ж медустанови теж повинні підготуватися до реформи. Зокрема – перейти на автономне управління, тобто на іншу форму господарської діяльності. А також комп'ютеризуватися і встановити необхідне обладнання.

Як відомо, завдяки програмі "Безкоштовна діагностика" за направленням сімейного лікаря українці зможуть безкоштовно проходити понад 50 видів діагностичних процедур, зокрема рентген, шість видів УЗД, мамографія, чотири види біопсії та ін.