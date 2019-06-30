В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд

30.06.2019 11:28

Выламывали двери, ругались, толкались до синяков и сбивали друг друга с ног. Так днепряне накануне штурмовали магазин секонд-хенда. Ажиотаж вызвал завоз люкс товаров, килограмм которых стоил 516 гривен, пишет Сегодня.

По словам охранников, такое происходит едва ли не каждый день. Мол, только открывается дверь, люди пытаются первыми попасть внутрь, чтобы как можно больше захватить подержанной одежды.