В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка

30.06.2019 13:51

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, 9-летняя девочка в Херсонской области пошла ванную комнату и заперлась изнутри. Родители взломали дверь и обнаружили ребенка повешенным на ручке двери, пишет Гордон.

29 июня в Херсонской области повесилась 9-летняя девочка, сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери. Почему маленький ребенок принимает решение покончить жизнь самоубийством – для меня лично этот вопрос остается открытым", – написал Аброськин.