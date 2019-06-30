В Украине появилась горячая линия по приему жалоб на инопланетян

30.06.2019 09:33

За последний год в Киеве заметили десяток НЛО. В Киеве открылась горячая линия, по которой можно пожаловаться на НЛО. Жители столицы могут набрать 063-49-600-45, если увидят в небе неопознанный объект. Идея создания телефонной линии пришла к координатору общественной уфологической организации Киева "УФОДОС" Игорю Лазавенко, передает "Диалог.UA".

"Мы сразу по телефону опрашиваем: как выглядит объект, на каком расстоянии от земли, в каком направлении движется, его угол относительно горизонта. Если не удается идентифицировать объект, заносим в специальную базу данных. А если есть фото или видео доказательства – отправляем коллегам в Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий "ЗОНД", специалисты которого помогают выехать на место и детальнее изучить случаи", - говорит Лазавенко. Ранее НЛО всерьез "взялись" за Штаты - в сенате США пошли на срочные меры. По словам координатора, чаще всего НЛО оказываются обычными китайскими фонариками. А для шутников, которые звонят на горячую линию, у операторов есть хорошее чувство юмора. Лазавенко утверждает, что Киев - лакомый кусок для инопланетян. Только за прошлый год в столицу с туристическим визитом наведался десяток тарелок.