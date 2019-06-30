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Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"

30.06.2019 15:05
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Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"

Российский футболист Василий Павлов, который играет в футбольном клубе "Черноморец" (Одесса) заявил, что в Украине слишком много украинского языка. Заявление спровоцировало шквал возмущения в социальных сетях и было озвучено в интервью российскому изданию "Советский спорт", пишет Диалог.UA.
Россиянину не нравится большое количество украинского языка в кино и на телевидении. Павлов пожаловался, что ему сложно найти книгу на русском языке, у него также проблемы с просмотром спортивных передач на украинском. Заявление россиянина вызвало грандиозный скандал в социальных сетях, где его подвергли ожесточенной критике.



Теги: Донбасс, Одесса, украинизация, футболист
 
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