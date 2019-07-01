Богдан назвал главное условия для начала ремонтных работ на дорогах Украины

01.07.2019 14:02

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал снизить тарифы и отремонтировать дороги, однако, для этого его команде нужен «свой» Кабмин. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, деньги, которые Европейский союз дает на дороги — они не выбирают. Конкурс на компанию, контроль качества, бюджет и процедуру допуска к конкурсу определяет ЕС.

«А мы хотим, наоборот, все государственные деньги отдать Европейскому союзу. Мы им даем миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества», — сказал Богдан.

Глава президентского Офиса также отметил, что реализовать план по ремонту дорог можно только со «своим» Кабмином, но в команде Зеленского еще не определились с кандидатурой на премьер-министра.

Источник: https://donpress.com