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Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень

01.07.2019 08:30
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Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень

Центральная избирательная комиссия во время заседания, 30 июня, приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как сообщается, Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

«Учитывая указанное Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по Политической партии «Движение Новых сил Михеила Саакашвили» под № 22 без проведения жеребьевки."-сказано в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, партия, Верховная Рада, Саакашвили
 
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