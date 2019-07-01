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Четверо украинских военнопленных вернулись домой

01.07.2019 17:18
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Четверо украинских военнопленных вернулись домой

28 июня в Минск прибыли пленные украинцы, которых вернули боевики Донбасса. Военнопленных в столицу Беларуси транспортировали на самолете из Ростова-на Дону. Родственники встретили родных в киевском аэропорту "Жуляны". Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".

На пресс-конференции в аэропорту Минска один из освобожденных отметил, что узнал о своем освобождении из плена и передачу Украине только 4 дня назад. Однако все освобожденные отказывались отвечать на вопросы журналистов. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович сказал, что это Медведчук договорился с главарями боевиков на Донбассе об обмене 3 бывших бойцов ВСУ и еще 1 украинца. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Медведчук - не уполномоченный ни на какие переговоры по обмену или освобождению пленных, но при всем этом вел переговоры с боевиками.

"Когда у нас есть страна большая, независимая и самостоятельная, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он (Медведчук) знает мое отношение к этому вопросу. Это не о каких-то личностях, это очень важный вопрос. Почему поднимают вопрос возвращения пленных, почему поднимают вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы?, – сказал Владимир Зеленский на брифинге 27 июня.



Теги: Донбасс, дом, военнопленный, возвращение
 
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